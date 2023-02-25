В храме святой Нины хотят увековечить память погибших в блокаду ленинградцев

На территории Северной столицы планируют построить храм равноапостольной Нины, где имена погибших во время блокады Ленинграда увековечат посредством специальных экранов.

Здание заложат на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. По словам настоятеля будущего храма, иерея Артемия Наумова, вокруг строения специалисты хотят установить мемориальные доски, на которых будут продемонстрированы основные вехи периода блокады Ленинграда. Об этом пишет Neva.Today.

Кроме того, в основание или стены храма установят капсулы с землей, собранной с мест сражений за Ленинград. В самом строении расположится большой экран, на котором будут представлены имена 600 тысяч имен погибших в блокаду. Уточняется, что половина из них уже известна и записана, работа продолжается.

Более того, настоятель предположил, что рассматривается возможность размещения имен погибших по периметру будущего храма. Закладной камень строения планируется установить 27 января следующего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Курортном районе Санкт-Петербурга проходит строительство храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Работы планируют завершить к 2024 году .