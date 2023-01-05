В Курортном районе на входе строящегося храма появится памятник Петру и Февронии Муромским

В Курортном районе Петербурга проходит строительство храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Возле храма также появится памятник, посвященный святым.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, строительство храма проходит в поселке Солнечный, на земельном участке на Приморском шоссе, который был передан Петербургом Русской Православной Церкви. К августу 2022 года было возведено деревянное здание храма в стиле северного позднего русского модерна.На сегодняшний день на объекте уже проведен газ, установлены купола и электронный звонарь.

Сейчас проводятся работы по подключению электричества, а также сделан проект ландшафтного дизайна территории. Строительство планируют завершить в 2024 году.

Перед входом в храм также планируется установить памятник Петру и Февронии Муромским.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют восстановить уничтоженный в 1961 году Спас на Сенной.