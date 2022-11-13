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В Петербурге планируют восстановить Спас на Сенной

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В 1961 году была уничтожена церковь Успения Пресвятой Богородицы, она же Спас на Сенной. Однако церковь может вновь появиться на петербургской Сенной площади. Специалисты отмечают, что для воссоздания постройки понадобится минимум четыре миллиарда рублей и качественный проект реализации. 

Храм Успения Пресвятой Богородицы стал символом позднего барокко, который был увенчан пятью куполами. В Ленинграде в 1961 году он был публично разрушен.
В память о разрушенной церкви в 2004 году на Сенной площади появилась маленькая часовня. Она была освящена в честь покровителя торговли Иоанна Нового. Ее площадь составила 16 квадратных метров. В 2005 году было зарегистрировано юридическое лицо прихода.

На историческом месте храма в 2014 году был сформирован земельный участок, который был передан в пользование прихода на 49 лет. В 2018 году путем реконструкции уже существующей часовни на Сенной площади появился храм-часовня во имя Всемилостивого Спаса. 

На круглом столе, который организовали Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга и петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, обсудили варианты восстановления храма.

Юрист прихода Анастасия Жукова отмечает, что угол вестибюля станции петербургского метрополитена «Сенная площадь» заступает за границы исторического местоположения здания. В итоге для решения этого вопроса приход подготовил вариант восстановления церкви, который состоит из нескольких этапов. Сначала планируется воссоздать колокольню, а также часть храма с трапезной, а во вторую очередь оставшуюся постройку.

«Был и вариант, включающий вестибюль в ансамбль храма, и вариант переноса вестибюля под землю... Но мы прежде всего исходим из строительных норм, которые должны соблюдаться, вопросов надежности содержания метро», — говорит главный инженер «Петербургского метрополитена» Андрей Спиркин.

Архитектор Михаил Мамошин считает, что храм надо восстанавливать сразу полностью, а не по частям. По его мнению, это не такие большие деньги на государственном уровне, и на данный момент уже «все созрело» для восстановления храма.

Руководитель архитектурной «Студии 44» Никита Явейн считает, что достаточно и появления часовни на площади. «Появление звонницы на площади обязательно и не помещает сегодняшним сооружениям», — сказал Никита Явейн. 

Как полагает член Совета по вопросам градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге при правительстве Санкт-Петербурга Иван Уралов, экспертам нужно задуматься не только о возведении храма, но и об общем облике площади.

Воссоздание церкви Успения Пресвятой Богородицы потребует больших средств. По оценке члена попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Анны Хмелевой, сумма может достичь отметки 4 миллиарда рублей, и это без учета средств, которые могут понадобиться на изменения вестибюлей станций метро.

«Мы готовы подключиться к взаимодействию с городом, консолидировать усилия властей, бизнеса и жертвователей, создать некий попечительский совет по воссозданию Спаса на Сенной», — говорит Анна Хмелева.

По мнению председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антона Иванова, храм не только украсит площадь, но и придаст ей архитектурную ценность. Он заверил, что ВООПИК поддерживает восстановление храма.

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