Раз в месяц пенсионеры смогут бесплатно посмотреть экспонаты в Русском музее

В Русском музее Северной столицы ввели новую льготу для пенсионеров. Начиная с апреля пожилые граждане смогут смотреть экспонаты бесплатно.

В пресс-службе Русского музея сообщили, что бесплатный вход для пенсионеров будет возможен каждую первую среду месяца. Нововведение заработает с 1 апреля. Отмечается, что для посещения гражданам будут доступны абсолютно все залы.

Чтобы получить бесплатный пропуск, необходимо предъявить документы в кассах музея. Уточняется, что новая льгота распространяется на все пять филиалов музея, среди которых Михайловский, Строгановский и Мраморный дворцы, а также Михайловский замок и Корпус Бенуа.

Напомним, что детям до 14 лет также доступен бесплатный вход в музей, однако рядом обязательно должны быть взрослые. Правда, такой билет не подразумевает экскурсию.

Сейчас бесплатное посещение Русского музея также возможно для инвалидов, ветеранов, блокадников и многодетных семей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что через год жители Петербурга смогут прийти в обновленное помещение отдела библиотеки Маяковского на Невском проспекте. Известно, что оно превратиться в музей Голландской реформаторской церкви.