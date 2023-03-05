Из-за наплыва посетителей в Ботаническом саду 5 марта временно приостановили продажу электронных билетов

В воскресенье днем, 5 марта, Ботанический сад Петра Великого собралось посетить так много жителей и гостей Петербурга, что сотрудники были вынуждены временно прекратить продажу электронных билетов.

Так, в пресс-службе Ботанического сада около часа дня заявили, что из-за огромных очередей и большого скопления желающих необходимо временно прекратить продажу электронных билетов через интернет. Отмечалось, что люди собрались как у самих касс, так и оранжерей.

Тем, кто не любит большое скопление народу, посоветовали посетить Ботанический сад в другой день.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на "Газпром Арене" провели первый матч, где для просмотра игры необходимо было предъявить Fan ID. В итоге посещаемость оказалось намного ниже вместимости стадиона.