В возрасте 78 лет от тяжелой болезни ушел из жизни народный артист РФ Геннадий Богачев

Народный артист России, актер кино и дубляжа, артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев ушел из жизни в возрасте 78 лет.

В пресс-службе БДТ 25 апреля рассказали, что Богачев скончался от тяжелой болезни. Уточняется, что дата и место панихиды будут объявлены позднее.

Отмечается, что Богачев служил в театре, начиная с 1969 года. Артист посвятил сцене всю свою профессиональную жизнь, отыграв более полусотни ролей.

Напомним, что Богачева можно увидеть в таких сериалах как "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", а также в "Мастер и Маргарита". Кроме того, голосом артиста, занимавшегося еще и дубляжом, в российском прокате говорит Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

Однако сам Богачев об экранной работе высказывался скромно, считая главным в своей творческой судьбе театр.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начала апреля актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков скоропостижно ушел из жизни в возрасте 59 лет.