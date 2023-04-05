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Петербургские власти определились, как и где должны выступать уличные музыканты

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© Фото: Baltphoto

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Уличным музыкантам разрешат выступать на улицах Культурной столицы, но с некоторыми ограничениями. Соответствующий законопроект уже появился на сайте правительства. 

Так, согласно закону "Об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге" для уличных музыкантов вводят лимит на количество выступлений в месяц, а также обязательные временные рамки, в которые артисты должны уведомить вышестоящие лица о своем выступлении на указанной территории. 

Места для выступлений в городе теперь поделены на три зоны: "тихие", "умеренные" и "громкие". Обозначение территорий зависит от того, насколько близко они находятся к больницам, школам, жилым домам и административным зданиям. Например, "тихие" зоны - это места, расположенные в 10 метрах от объектов, "умеренные" располагаются в 50 метрах, а "громкие" - в 150 метрах.

Музыканты должны сообщать о концертах в "тихой" зоне не более чем за три дня до выступления. В остальных случаях заявить о концерте можно за 10 дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с мая текущего года в Петербурге для уличных музыкантов планировали ввести новый закон, согласно которому будет существовать определенный перечень мест, где артисты смогут свободно выступать. 

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