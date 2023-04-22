Экскурсоводов-нелегалов "выдворили" из центра Культурной столицы

В Центральном районе после проверки специалисты выявили несколько нелегальных экскурсионных точек. У нарушителей изъяли оборудование, после чего попросили их покинуть место торговли.

В ходе рейда по центру Петербурга полностью осмотрели территорию Невского проспекта и площади Восстания. Здесь были обнаружены несколько экскурсоводов-нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района Петербурга.

Отмечается, что специалисты изъяли у нарушителей 17 единиц оборудования и 9 рекламных щитов.

Такие мероприятия в Петербурге проводятся на регулярной основе, и в итоге нарушители платят немаленькие штрафы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за пару дней ликвидировали более 30 незаконных торговых точек. Проверка прошла в семи районах города.