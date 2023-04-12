Минкульт РФ не стало продлевать контракт с худруком БДТ имени Товстоногова Могучим

Художественный руководитель Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) в Петербурге Андрей Могучий покинул свой пост по истечению контракта.

О прекращении действия контракта с режиссером Могучим сообщил Минкульт РФ, при этом не указав причины ухода режиссера. Бывший художественный руководитель БДТ имени Товстоногова занимал эту должность на протяжении десяти лет. Об этом сообщает "МК в Питере".

Срок контракта с Минкультом у Могучего истек еще 9 числа. Теперь управлять театром будет директор заведения Татьяна Архипова.

Напомним, что 61-летний режиссер в БДТ работал над таким произведениями, как, например, "Что делать", поставленному по роману Николая Чернышевского, а также над спектаклем "Алиса", где приняла участие Алиса Фрейндлих.