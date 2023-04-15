Организаторы перенесли концерт Киркорова в Петербурге, запланированный на Пасху

В Санкт-Петербурге организаторы приняли решение перенести концерт артиста Филиппа Киркорова, в программе которого есть песня о Марии Магдалене. Мероприятие должно было пройти в воскресенье, на Пасху.

В пятницу, 14 апреля, стало известно о том, что концерт Филиппа Киркорова в Северной столице будет перенесен. Объявление появилось в официальной группе БКЗ «Октябрьский» в соцсети «Вконтакте».

Отметим, что концерт должен был состояться на Пасху, 16 апреля. Однако по техническим причинам выступление перенесли на 21 апреля.

Зрителям напомнили о том, что билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России подали в суд на Филиппа Киркорова за номер на песню “Мария Магдалена” с крестом и танцами. Однако адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что никакой вины Киркорова на самом деле нет.