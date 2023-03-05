Новый музей истории Голландской церкви на Невском проспекте через год примет первых посетителей

Через год петербуржцы смогут прийти в обновленное помещение отдела библиотеки Маяковского на Невском проспекте и увидеть, что оно превратилось в музей Голландской реформаторской церкви.

Было принято решение разместить новый музей в на первом этаже отдела литературы по искусству и музыке "НевскийART" в Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского. Известно, что сейчас помещение закрыто на реставрацию, однако оно должно принять первых посетителей в 2024 году. Об этом сообщает Neva.Today.

Голландская реформаторская церковь находилась на территории здания еще в XIX веке. Музей разместят в основном помещении первого этажа - в малой Ротонде. Кроме того, тут же могут проводиться камерные мероприятия, в частности, не очень крупные выставки, концерты, а также творческие встречи и конференции. Специалисты даже задумались об организации зоны для кофе-брейка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге планируют построить храм равноапостольной Нины, где имена погибших во время блокады Ленинграда увековечат при помощи специальных экранов.