Сын Боярского объяснил, насколько правдивы слухи о завершении карьеры его отца

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский прокомментировал слухи о завершении карьеры его отца, распространившиеся на просторах интернета.

Не так давно в Сети появилась информация, что народный артист РСФСР, российский актер театра и кино, певец, музыкант Михаил Боярский покидает сцену. В связи с этим "МК в Питере" связались с сыном артиста, депутатом Сергеем Боярским и выяснили, что такие заявления оказались просто слухами.

Так, актер до сих пор выходит на сцену и отыгрывает спектакли. Депутат подчеркнул, что не понимает, откуда возникла информация о завершении карьеры отца.

Напомним, что до этого информация о прекращении творческого пути артиста основывались якобы на его заявлении, в котором упоминается усталость от выступлений и съемок в кино.