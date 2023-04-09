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Актер Молодежного театра на Фонтанке, снявшийся в "Улицах разбитых фонарей", скончался на 60-м году жизни

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© Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

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На 60-м году жизни скончался актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков, известный широкой публике по таким кинокартинам как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Бандитский Петербург".

О смерти актера 9 апреля рассказали в пресс-службе театра. Уточняется, что Вадим Волков ушел из жизни скоропостижно, однако точной причины смерти пока не называется. 

Известно, что за 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке артист сыграл в таких спектаклях как "Севильский цирюльник", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", а также во многих других. В пресс-службе заметили, что Волков мог поддерживать как лирические, так и комические образы.

Помимо работы в театре актер снялся в известных кинокартинах, в частности речь идет об "Убойной силе", "Улицах разбитых фонарей", "Бандитском Петербурге", "Последнем путешествии Синдбада".

До того, как прийти в Молодежный театр на Фонтанке Волков работал в Театре Ленинского комсомола ("Балтийский дом") и в "Формальном театре".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в феврале умерла советская актриса и сценаристка, бывшая жена Владимира Высоцкого, Людмила Абрамова. 

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