  • 17 Март 2023
USD 17.03.2023 76.4095 +0.6638
USD ММВБ 14:37 76.6908  
EUR 17.03.2023 81.1418 +0.2655
EUR ММВБ 14:37 81.4129  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Жителям намывов Васильевского острова рассказали, где весело и с пользой провести свободное время

Автор:


© Фото: Baltphоto

Темы дня

Для жителей новых намывов Васильевского острова развлечения и возможности для культурного времяпровождения есть не только в центре города, до которого можно добраться за считанные минуты, но и совсем рядом.

Горожанам, проживающим на намывах, предложили несколько интересных мест, в которых можно скрасить свой досуг. Примечательно, что еще совсем недавно местных жителей волновали чаще вопросы бытового характера, так как на южном намыве возник дефицит социальной инфраструктуры из-за разрозненной работы сразу нескольких застройщиков, которых потом сменил один. Но теперь ситуация исправляется, в том числе благодаря Группе ЛСР, которая компенсирует нехватку социальной инфраструктуры на южном намыве, и на северной стороне при возведении и обустройстве объектов кампания постаралась учесть все необходимое для граждан.

Если отвлечься от бытовых проблем, то возникает потребность в грамотном построении досуга. Некоторые жители намыва выбирали эту территории из-за близости к центру Петербурга с возможностью чаще гулять по историческим улицам и посещать музеи. Оказалось, что помимо этого есть еще несколько интересных мест, куда горожане могут заглядывать в свободное время.

Так, например, петербуржцы могут отдохнуть в уютных кофейнях, которые уже появились на намывных территориях. Кроме того, тут уже возникли свои достопримечательности. В частности, на южном намыве, рядом с пересечением улицы Лисянского и бульвара Головина, находится арт-объект «Маяк», который представляет собой небольшую копию сигнальной башни.

Петербуржцы могут прогуляться по набережной Смоленки. Фото: Baltphoto

Также горожане могут прогуляться по зеленой зоне вдоль Морской набережной на север – к скверу Володина. Это место расположено в устье реки Смоленки. Рядом также находится сквер «Осенний марафон», который можно найти, если пройти по набережным реки восточнее. К югу от сквера есть еще одно уютное место, под названием «Малые Гаванцы», это тоже сквер для прогулок.

После пеших прогулок и перекусов в местных кафе и ресторанах, жители намывов могут добраться до общественного пространства «Севкабель» и до квартала «Брусницын».

Отличным местом для прогулки на выходных может стать «Севкабель». Фото: Baltphoto

Как вариант интересного проведения досуга, подойдет музей «Эрарта». Он находится неподалеку от сада «Василеостровец», где расположен и ДК имени Кирова. Также на Васильевском острове есть, по меньше мере, два киберпространства, которые в последнее время стали пользоваться популярностью у молодежи.

Горожане в выходные могут отправиться на «Газпром арену», в Приморский парк Победы на Крестовском острове, в ЦПКиО имени Кирова или в Парк 300-летия Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге театр "Мюзик-Холл", который закроется на реконструкцию, официально станет "Государственным Музыкальным театром имени Ф. И. Шаляпина".

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram