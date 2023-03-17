Жителям намывов Васильевского острова рассказали, где весело и с пользой провести свободное время

Для жителей новых намывов Васильевского острова развлечения и возможности для культурного времяпровождения есть не только в центре города, до которого можно добраться за считанные минуты, но и совсем рядом.

Горожанам, проживающим на намывах, предложили несколько интересных мест, в которых можно скрасить свой досуг. Примечательно, что еще совсем недавно местных жителей волновали чаще вопросы бытового характера, так как на южном намыве возник дефицит социальной инфраструктуры из-за разрозненной работы сразу нескольких застройщиков, которых потом сменил один. Но теперь ситуация исправляется, в том числе благодаря Группе ЛСР, которая компенсирует нехватку социальной инфраструктуры на южном намыве, и на северной стороне при возведении и обустройстве объектов кампания постаралась учесть все необходимое для граждан.

Если отвлечься от бытовых проблем, то возникает потребность в грамотном построении досуга. Некоторые жители намыва выбирали эту территории из-за близости к центру Петербурга с возможностью чаще гулять по историческим улицам и посещать музеи. Оказалось, что помимо этого есть еще несколько интересных мест, куда горожане могут заглядывать в свободное время.

Так, например, петербуржцы могут отдохнуть в уютных кофейнях, которые уже появились на намывных территориях. Кроме того, тут уже возникли свои достопримечательности. В частности, на южном намыве, рядом с пересечением улицы Лисянского и бульвара Головина, находится арт-объект «Маяк», который представляет собой небольшую копию сигнальной башни.

Петербуржцы могут прогуляться по набережной Смоленки. Фото: Baltphoto

Также горожане могут прогуляться по зеленой зоне вдоль Морской набережной на север – к скверу Володина. Это место расположено в устье реки Смоленки. Рядом также находится сквер «Осенний марафон», который можно найти, если пройти по набережным реки восточнее. К югу от сквера есть еще одно уютное место, под названием «Малые Гаванцы», это тоже сквер для прогулок.

После пеших прогулок и перекусов в местных кафе и ресторанах, жители намывов могут добраться до общественного пространства «Севкабель» и до квартала «Брусницын».

Отличным местом для прогулки на выходных может стать «Севкабель». Фото: Baltphoto

Как вариант интересного проведения досуга, подойдет музей «Эрарта». Он находится неподалеку от сада «Василеостровец», где расположен и ДК имени Кирова. Также на Васильевском острове есть, по меньше мере, два киберпространства, которые в последнее время стали пользоваться популярностью у молодежи.

Горожане в выходные могут отправиться на «Газпром арену», в Приморский парк Победы на Крестовском острове, в ЦПКиО имени Кирова или в Парк 300-летия Петербурга.

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