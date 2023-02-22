В петербургском "Манеже" открылась посвященная истории балета выставка

В центральном выставочном зале «Манеж» состоялось открытие выставки «Первая позиция. Русский балет». Выставка расскажет петербуржцам о истории создания и развития балетного танца.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, данный проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его целью является рассказать историю и развитие балета.

У зрителей будет возможность заглянуть за кулисы, соприкоснуться с историей балетного танца, узнать о известных хореографах, балетмейстерах, композиторах и танцовщиках.

В экспозиции представлены почти тысяча подлинных экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек Культурной столицы, Москвы и других регионов. Экспозиции поделены на тематические зоны, каждая из которых отвечает за разные исторические эпохи.

Выставка будет проходить до 21 мая 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге до 15 марта продлили выставку, посвященную режиссеру Балабанову.