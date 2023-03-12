Больше половины жителей Петербурга хотят, чтобы в городских школах появились театры

По результатам опроса, больше половины жителей Северной столицы выступают за создание театров в городских школах.

Стало известно, что к 2024 году в каждой школе могут обустроить собственный театр. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Оказалось, что инициативу поддерживают больше 60% родителей петербургских школьников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Уточняется, что к предложению обустроить театры на территории школ благосклонно настроены 52% петербуржцев, а также 61% родителей. По мнению опрошенных, благодаря такому решению можно будет содействовать эстетическому воспитанию учеников.

Однако есть и те, кто выступил против инициативы. Таких оказалось 19% жителей города на Неве и 18% родителей. По их мнению, детям лучше предоставить больше бесплатных кружков на выбор, чтобы не заниматься театральным искусством против воли. Также противники проекта отметили, что дети и педагоги итак перегружены, и есть более важные школьные вопросы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что "Мюзик-Холл" в Петербуге официально переименуют в "Государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина".