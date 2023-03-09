Петербургский "Мюзик-Холл" превратился в Музыкальный театр имени Шаляпина

В Петербурге театр "Мюзик-Холл" официально переименовали в "Государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина". В скором времени здание закроют на реконструкцию.

О новом имени для театра рассказали в пресс-службе Смольного. Его решили назвать в честь великого певца Федора Шаляпина. Так, 8 марта на сцене бывшего "Мюзик-Холла" впервые была представлена опера "Борис Годунов" Мариинского театра. Событие было приурочили к 150-летию Шаляпина.

Прощальный концерт перед реконструкцией "Шаг в будущее" состоится на сцене театра 10 марта. После этого зданием займутся специалисты. В обновленном виде "Государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина" предстанет через три года. В ходе растоврационных работ планируется обновить зал и сцену.

Известно, что инициативу о переименовании театра одобрила топонимическая комиссия Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал к 2024 году в Красногвардейском районе Петербурга планируют усовершенствовать здание библиотеки "Малоохтинская" на Новочеркасском проспекте.