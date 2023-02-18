Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Людмила Абрамова

На 84-м году жизни скончалась советская актриса и сценаристка, бывшая жена Владимира Высоцкого, Людмила Абрамова. Причины ее кончины не уточняются.

Как передает тв360, о смерти артистки сообщил ее сын, актер и сценарист Никита Высоцкий. Абрамовой не стало 17 февраля. По сообщению ее сына, она болела на протяжении последних пяти лет.

Ранее о смерти бывшей жены Высоцкого также сообщал актер Вениамин Смехов в одной из соцсетей.

Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года. Окончила ВГИК в 1963 году. С Владимиром Высоцким познакомилась на съемках будучи еще студенткой и в последствии вышла за него за муж. В их союзе родились Аркадий и Никита Высоцкие, которые также стали актерами. Брак Людмилы и Владимира просуществовал с 1965 по 1970 годы.

Людмила Абрамова сыграла в таких картинах, как “713-й просит посадку” (1962), “Восточный коридор” (1966) и другие.