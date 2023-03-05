К 2024 году на Новочеркасском проспекте обновят библиотеку "Малоохтинская"

За год в Красногвардейском районе Петербурга планируют усовершенствовать здание библиотеки "Малоохтинская" на Новочеркасском проспекте. Кроме того, после обновления здесь будут проводить исследования молодые ученые.

В пресс-службе Смольного отметили, что к 2024 году в библиотеке "Малоохтинская" специалисты проведут реновацию. Так, дизайн помещения выполнят сразу в двух стилях. Первый - это авангард, а второй - неоклассика со смелыми геометрическими формами, цветовыми решениями и плавными арками.

В общей сложности площадь здания достигает примерно 440 квадратных метров. После обновления в библиотеке появится имерссионный зал, а также медиалаборатория со звукозаписывающей кабинкой.

Главной целью создания такого помещения заключается в том, чтобы дать возможность исследователям создавать свой интеллектуальный продукт. По итогу будут представлены авторские микрокурсы, а также лекции и научно-популярные презентации учёных.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2024 году петербуржцы смогут посетить музей Голландской реформаторской церкви, который появится на первом этаже отдела литературы по искусству и музыке "НевскийART" в Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского.