  • 24 Июнь 2022
USD 25.06.2022 53.3234 -0.0344
USD ММВБ 19:15 53.3256  
EUR 25.06.2022 55.9640 -0.0246
EUR ММВБ 19:15 56.1074  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Бледанс раскрыла, откуда у русских людей появляется нетерпимость к инвалидам

Автор:

скриншот видео на YouTube
© Фото: скриншот видео на YouTube

Темы дня

Петербург в очередной раз поразила новость о жестокости по отношению к инвалидам. Охранника ЦПКиО имени Кирова уволили после того, как он пригородил проход на причал ребенку с аутизмом со словами, что ему не место в парке.

Мама пятилетнего мальчика отметила, что хотела вместе с сыном посмотреть на воду с причала. Однако вместо этого им пришлось улаживать конфликт с сотрудником частной-компании-арендатора. Он попытался выгнать с места семью и заявил, мол, нечего планету заполнять больными людьми, сообщает «МК в Питере».

Нетерпимость к инвалидам – далеко не первый случай в Петербурге. Еще год назад малышей с особенностями развития пытались согнать с детской площадки у ЖК «Балтийская жемчужина».  Тогда местная жительница весьма дерзко высказалась о том, что дети с особенностями пугают ее внуков.

Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс, которая сама является матерью ребенка с синдромом Дауна, считает, что в школе необходимо ввести разъяснительные лекции. При этом женщина отмечает, что готова сама ездить и рассказывать детям про ее сына Семена. По ее словам, абстрактные рассказы редко дают положительные результаты, а встречи с особенными детьми помогли бы избавить общество от предрассудков. Однако охватить огромную аудиторию и рассказать массово об этой теме пока трудно.

Бледанс замечает, что русские люди на самом деле сердобольные, поэтому такие случаи не должны существовать. Заграницей, к примеру, царит толерантность. Более того, дети сами тянутся к необычным ребятам и готовы дружить. А для повзрослевших людей с особенностями развития созданы все условия. Они даже ходят на работу.

Государство, по мнению Бледанс, должно заботиться о детях с инвалидностью. И хотя некоторые шаги в эту сторону делаются (открываются частные и государственные центры), в целом глобально вопрос еще не решен. Да и человеческий фактор, считает женщина, сложно устранить. Перевоспитать целое поколение очень трудно. Люди считают, что инвалиды бесполезные и съедают чьи-то налоги. Но по мнению Бледанс, важно просто серьезно подойти к решению этой проблемы и выделить бюджет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram