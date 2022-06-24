Бледанс раскрыла, откуда у русских людей появляется нетерпимость к инвалидам

Петербург в очередной раз поразила новость о жестокости по отношению к инвалидам. Охранника ЦПКиО имени Кирова уволили после того, как он пригородил проход на причал ребенку с аутизмом со словами, что ему не место в парке.

Мама пятилетнего мальчика отметила, что хотела вместе с сыном посмотреть на воду с причала. Однако вместо этого им пришлось улаживать конфликт с сотрудником частной-компании-арендатора. Он попытался выгнать с места семью и заявил, мол, нечего планету заполнять больными людьми, сообщает «МК в Питере».

Нетерпимость к инвалидам – далеко не первый случай в Петербурге. Еще год назад малышей с особенностями развития пытались согнать с детской площадки у ЖК «Балтийская жемчужина». Тогда местная жительница весьма дерзко высказалась о том, что дети с особенностями пугают ее внуков.

Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс, которая сама является матерью ребенка с синдромом Дауна, считает, что в школе необходимо ввести разъяснительные лекции. При этом женщина отмечает, что готова сама ездить и рассказывать детям про ее сына Семена. По ее словам, абстрактные рассказы редко дают положительные результаты, а встречи с особенными детьми помогли бы избавить общество от предрассудков. Однако охватить огромную аудиторию и рассказать массово об этой теме пока трудно.

Бледанс замечает, что русские люди на самом деле сердобольные, поэтому такие случаи не должны существовать. Заграницей, к примеру, царит толерантность. Более того, дети сами тянутся к необычным ребятам и готовы дружить. А для повзрослевших людей с особенностями развития созданы все условия. Они даже ходят на работу.

Государство, по мнению Бледанс, должно заботиться о детях с инвалидностью. И хотя некоторые шаги в эту сторону делаются (открываются частные и государственные центры), в целом глобально вопрос еще не решен. Да и человеческий фактор, считает женщина, сложно устранить. Перевоспитать целое поколение очень трудно. Люди считают, что инвалиды бесполезные и съедают чьи-то налоги. Но по мнению Бледанс, важно просто серьезно подойти к решению этой проблемы и выделить бюджет.