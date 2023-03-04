Первый матч с Fan ID на "Газпром Арене" прошел с минимальным количеством болельщиков

В Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" провели первый матч, где для просмотра игры необходимо было предъявить паспорта болельщика (Fan ID). В итоге посещаемость оказалось намного ниже вместимости стадиона.

В субботу, 4 марта, на стадионе "Газпром Арена" состоялась игра между футбольным клубом "Зенит" и клубом "Пари НН" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу посетили меньше 20 тысяч человек с Fan ID, в то время, как вместимость стадиона достигает примерно 68 тысяч мест. Об этом пишет "Петроград".

Всего игру пришли посмотреть 19 705 человек. В прошлый раз, когда петербуржцы играли дома в 16-м туре, встречу посетили 34 565 фанатов.

Сейчас "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России расположился на первом месте, набрав 42 очка в 17 матчах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в феврале российский футболист Александр Кокорин был замечен в миграционном центре на Кипре.