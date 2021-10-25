Двухъярусная развязка появится над Московским проспектом

Госглавэкспертиза России одобрила новый вариант строительства Витебской развязки, которая станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Речь идет о путепроводе над Московским проспектом в районе Благодатной улицы, который станет не одноуровневым, а двухъярусным.

Ранее эстакаду хотели сделать одноярусной. Предпочтение двухъярусной отдали потому, что это позволит сузить ширину проезжей части и избежать сноса пяти зданий.

Общая стоимость Витебской развязки составляет 39 млрд рублей, 10 млрд дает напрямую Москва, столько же — концессионер «Магистраль Северной столицы», остальное — город. Городская доля наполовину будет обеспечена за счет инфраструктурного кредита, который одобрило правительство.

Первую сваю объекта забили в марте 2021 года. Изначально предполагалось установить 203 опоры, но в связи с изменением проекта их будет лишь 114.