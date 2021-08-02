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Вице-губернатор Соколов рассказал о масштабной транспортной реформе

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© Фото: baltphoto.ru

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Новые изменения коснутся каждого петербуржца.

Недавно состоялось совещание президента РФ Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На встрече обсуждались вопросы о раскрытии первых направлений развития городской транспортной системы. Первые изменения будут видны в июле 2022 года. Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сообщил, что нововведения коснутся каждого жителя Северной столицы — от пассажиров и работников общественного транспорта до водителей автомобилей и пешеходов. Подробности раскрыл портал «МК в Питере».

В Смольном собираются наладить транспортное сообщение между Шушарами и Славянкой. Планируется ввести между этими районами новый скоростной транспортный маршрут. Протяженность линии составит около 20 километров.

Новые изменения коснутся и аэропорта Пулково. Между «воздушным» вокзалом и жилыми районами, а также пригородом планируется проложить трассу для движения электричек. Для этого построят новый рельсовый путь от станции Лигово через терминал аэропорта Пулково и до станции Шоссейная, которая находится недалеко от развязки Пулковского шоссе и кольцевой автодороги.          

Также, в начале 2023 года на ремонт уйдет станция метро «Ладожская». Для того, чтобы добраться до следующей остановки «Новочеркасская» можно будет с помощью «Чижика», либо на трамвае «Витязь».

Кроме того, достроят широтную магистраль, которая будет отличаться от ЗСД меньшим числом мостов. У трассы будет лишь один переезд — через Неву в створе существующего железнодорожного моста в районе Охты.     

Также замглавы города затронул тему строительства метро. Вице-губернатор отметил, что городской метрополитен самый глубокий в мире, поэтому на его эксплуатацию уходит много средств.

«Действительно, в силу определенных бюджетных ограничений, с одной стороны, и в силу тех обстоятельств, в которые попала компания „Метрострой“, с другой стороны, сложилась банкротная ситуация, и с февраля 2020 года „Метрострой“ находится в состоянии наблюдения», — сообщил Соколов.

Также в Петербурге увеличат число платных парковок. Увеличения числа мест удастся достигнуть в ближайшие три года.

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