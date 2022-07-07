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В Петербурге построят магистрали, объединяющие дороги Приморского района

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© Фото: Baltphoto

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Новые магистрали М-32 и М-49 появятся на северо-западе Петербурга. Они будут объединять дороги Приморского района. Под руководством вице-губернаторов Николая Линченко и Кирилла Полякова пршла рабочая встреча по вопросу строительству.

Магистраль М-32 возведут на участке от М-49 до Приморского шоссе со строительством путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления.  М-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД. На сегодня комитет по развитию транспортной инфраструктуры разрабатывает проекты планировки территории линейных объектов.

М-32 поможет обеспечить дополнительную связь между южной и северной частей Приморского района. Также это поможет повысить транспортрую доступность делового квартала "Лахта Центра"

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на трассах М-11 И М-4 увеличат максимально разрешенную скорость.

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