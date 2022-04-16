На трассах М-11 И М-4 увеличат максимально разрешенную скорость

На некоторых участках трасс М-11 и М-4 водителям разрешат разгоняться до 130 километров в час. Повысят скорость только легковым и грузовым автомобилям, которые весят не больше 3,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".

С 18 апреля на трассе М-11 "Нева" скорость повысят до 130 км/ч на участке от 59-го км в Московской области до Петербурга. С ноября прошлого года максимальная скорость на трассе составляла 110 км/ч. Скорость решили повысить, чтобы обеспечить безопасность водителей во время зимы.

На трассе М-4 "Дон" уже с этой субботы, 16 апреля, будет действовать новый скоростной режим. Он распространяется на участок магистрали с 517-го по 544-й километр трассы в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области.