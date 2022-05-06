В Красном Селе временно пустили водителей на новый путепровод

В Красносельском районе Петербурга в районе стоительства новой развязки поменялась схема движения. По свежевозведенному путепроводу перепустили транспортный поток. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В Красном Селе временно запустили движение по новому путепроводу на пересечении улицы Свободы и Ивангородского проспекта. С 6 мая также будет ограничено движения на всех съездов с данных магистралей. Для прилегающих тпредприятий предусмотрен транзит. Кроме того, через Ивангородский проспект сделали временный регулируемый пешеходный переход.

Сейчас там проходит третий этап строительства двухуровневой развязки. Благода ней разгрузится дорога как в Красносельском районе, так и во всей юго-западной части города.