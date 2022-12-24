В Петербурге из-за строительства Витебской развязки проезд по ЗСД будут ограничивать четыре ночи

В Петербурге на несколько чуток в ночное время ограничат проезд на развязке ЗСД в районе Благодатной улицы. Об это сообщили на официальном сайте компании “Магистраль Северной столицы”.

Из-за работ по строительству Витебской развязки на ЗСД на четыре ночи будет ограничено движение транспортный средств с Благодатной улицы. Над основным ходом ЗСД и существующим съездом будет проводиться монтаж пролетного строения.

Так, 25,27,28 и 29 декабря в сторону КАД Север с улицы Благодатная будет закрыт заезд с 00:00 до 05:00. Также 25 декабря на участке от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки будут недоступны две правые полосы.

Также, кроме этого, 27 декабря с 0:00 до 05:00 будет закрыто движение транспортных средств на участке от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице может появится новый разводной мост, который соединит Неву от Зольной и Фаянсовой улиц. Новый мост будет построен из легких конструкций и архитектурно будет похож на Финляндский железнодорожный мост.