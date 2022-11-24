Очередной разводной мост может появиться в Петербурге

Новый мост соединит Неву от Зольной и Фаянсовой улиц. По проекту мост будет похож на Финляндский железнодорожный мост.

Как передает Деловой Петербург со ссылкой на АО «ЗСД», из-за того, что расстояние между мостом Александра Невского и Володарского моста, составляет семь километров, их пропускная способность исчерпана. В час пик на мостах постоянно пробки. Именно из-за этого появилась необходимость в новой переправе, предполагается, что за счет этого снизится транспортная нагрузка на остальные мосты.

Новый мост будет построен из легких конструкций и будет повторять архитектуру Финляндского железнодорожного моста. Конструкция будет низководной, что позволит не нарушить шикарных панорамных видов города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге завершается навигационный период. Некоторые из мостов перестали разводить еще 15 ноября. Полностью навигационный период завершится 30 ноября.