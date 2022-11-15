В Петербурге идет к завершению навигационный период

С середины ноября в Петербурге завершился навигационный период для трех мостов на рукавах Невы. Однако некоторые из них все равно будут перекрывать в ночное время.

Как передает пресс служба СПб ГУ «Мостотрест», навигационный период завершен для Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. Также следует подчеркнуть, что возможна разводка мостов для пропуска судов в случае необходимости. Поэтому с 15 по 19 ноября ночью будет закрыто автомобильное движение по Кантемировскому мосту.

По Неве, Большой и Малой Неве движение судов будет производится до конца текущего месяца. Полностью сезон развода мостов закончится 30 ноября. Для подготовки к зиме в декабре будет производится технологический развод мостов по специальному графику.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что спустя 22 года в Северной столице откроют Рыбацкий мост. Мост закрыт на капитальный ремонт и все это время используется только как пешеходный. Завершить строительные работы планируют до 15 октября 2023 года.