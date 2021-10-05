В ночь на 7 октября на развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд

В Санкт-Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд. Движение будет ограничено в ночь с 6 на 7 октября с 02:00 до 04:30. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Также в ведомстве отметили, что на 65 километре трассы будут вестись дорожные работы по нанесению разметки. Так, на дороге будут установлены временные знаки, а также водоналивные барьеры. Кроме того, специалисты смонтируют световую сигнализацию.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» советуют водителям заранее выбирать маршруты следования.