С 1 августа перекроют две полосы КАД между ЗСД и Московским шоссе

В Петербурге на юге КАД в первой половине августа из-за дорожных работ ограничат движение. Устранять колейность будут между развязками с ЗСД и Московским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На учестке внешнего кольца КАД с 70-го по 64-й километр с 1 по 18 августа между Западным скоростным диаметром и Московским шоссе перекроют движение по третьей и четвертой полосам. На этот период ограничат скорость до 50 км/ч на первой и второй полосах.

Планируется, что работы будут вести круглосуточно, в две смены. Их будет выполнять ООО СК "Зеленый город". С учетом погодных условий сроки ремонта могут быть скорректированы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение на месяц с 18 июля.