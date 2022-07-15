  • 15 Июль 2022
USD 15.07.2022 58.2568 -0.2754
USD ММВБ 10:24 58.7711  
EUR 15.07.2022 58.3432 -0.5570
EUR ММВБ 10:24 58.8548  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Из-за дорожных работ с 15 июля ограничат проезд по путепроводу «Автово»

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

На проспекте Маршала Жукова по путепроводу "Автово" из-за дорожных работ ограничат проезд. С 15 июля будут поэтапно сужать проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Дорожные работы ограничат проезд по путепроводу «Автово» на проспекте Маршала Жукова. Проезжую часть будут поэтапно сужать с 15 июля, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Асфальтобетонное покрытие заменят на путепроводе. Для автомобилистов усложнится проезд с 20:00 15 июля до 08:00 28 июля. Ремонт будут проводить в три этапа.

Сперва покрытие будут заменять на крайних правых, затем на центральных, а после на крайних левых полосах в обе стороны движения. На сайте ГАТИ можно ознакомиться со схемой объезда участка. Водителей попросили быть внимательнее и заранее продумывть свой маршрут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение на месяц с 18 июля. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram