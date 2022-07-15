Из-за дорожных работ с 15 июля ограничат проезд по путепроводу «Автово»

На проспекте Маршала Жукова по путепроводу "Автово" из-за дорожных работ ограничат проезд. С 15 июля будут поэтапно сужать проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Дорожные работы ограничат проезд по путепроводу «Автово» на проспекте Маршала Жукова. Проезжую часть будут поэтапно сужать с 15 июля, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Асфальтобетонное покрытие заменят на путепроводе. Для автомобилистов усложнится проезд с 20:00 15 июля до 08:00 28 июля. Ремонт будут проводить в три этапа.

Сперва покрытие будут заменять на крайних правых, затем на центральных, а после на крайних левых полосах в обе стороны движения. На сайте ГАТИ можно ознакомиться со схемой объезда участка. Водителей попросили быть внимательнее и заранее продумывть свой маршрут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение на месяц с 18 июля.