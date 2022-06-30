На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе ограничат движение на месяц с 18 июля

На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе в Петербург на месяц ограничат движение. Для машин перекроют первую и вторую полосы, на остальных двух ограничат скорость.

Ограничения вводятся с 18 июля по 18 августа в связи с проведением работ по локальному восстановлению направляемой и напыляемой гидроизоляции.

Между тем до конца 2022 года в России планирует внедрить электронное водительское удостоверение, сообщает «МК в Питере». Над этим вопросом работает ГИБДД совместно с Минцифры.

На третьей и четвертой полосах введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Планировалось, что дорожные работы проведут с 11 июля по 11 августа, однако их решили перенести на неделю.