В июле перекроют ЗСД из-за дорожных работ

В июле 2022 года будут частично перекрывать движение на ЗСД по развязке с набережной Екатерингофки из-за проведения плановых работ по ремонту дорожного покрытия.

Так, с 23:30 8 июля по 12:00 10 июля, будет закрыт съезд с ЗСД при движении от набережной Макарова (КАД Север). С 03:00 9 июля по 12:00 10 июля, закроют въезд на ЗСД в сторону набережной Макарова.

Кстати, как пишет “МК в Питере”, под Всеволожском 700 метров из 19 километров «закатали» асфальтом с запахом клубники. "Клубничная" трасса уложена от станции «Магнитная» до поселка имени Морозова. Добавлять ягодный ароматизатор решили в связи с тем, что на запах битума жалуются многие местные жители.

Как сообщили в пресс-службе компании «Магистраль северной столицы», съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки со стороны КАД Юг и заезд на ЗСД с набережной реки Екатерингофки в сторону КАД Юг работают в штатном режиме.