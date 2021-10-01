На дорогах Петербурга с 1 и 2 октября введут новые ограничения

В пресс-службе ГАТИ Санкт-Петербурга сообщили, что с 1 и 2 октября введут новые ограничения на дорогах.

С 21:00 1 октября до 6:00 5 октября проезд по нечетной стороне набережной реки Карповки на участке от Карповского моста к Геслеровскому мосту перекроют из-за прокладки газопровода. Также с 1 октября по 6 ноября из-за дорожного ремонта для автомобилей будет запрещен проезд на участке улицы Профессора Попова от Песочной набережной до Аптекарского проспекта.

Кроме того, с 1 октября по 20 декабря будет запрещен проезд по проспекту Солидарности на участке от улицы Дыбенко до улицы Подвойского, вследствие проведения ремонта покрытия в зоне трамвайных путей. В связи с ремонтом трамвайных путей с 1 октября по 27 декабря будет ограничено движение по улице Ярослава Гашека от Купчинской улицы до Бухарестской улицы, а также будет запрещен проезд на участке Светлановского проспекта от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.

Также в связи с ремонтом покрытия со 2 октября по 1 ноября будет запрещен проезд транспортных средств на Якорной улице от Красногвардейской площади до тупика (без перекрестка с проспектом Энергетиков).