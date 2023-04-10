В Петербурге на ремонт 250 километров дорог выделили 12,2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге до конца 2023 года специалисты планируют отремонтировать свыше 200 километров дорогов. На ремонтные работы власти выделят из городского бюджета около 12,2 млрд рублей.

В Северной столице до конца октября текущего года специалисты намерены заменить верхний слой асфальта на 250 километрах дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В ведомстве отметили, что специалисты проведут восстановление дорожных покрытий проезжей части на площади порядка 600 тысяч квадратных метров.

Так, на проведение ремонтных работ из городского бюджета выделено 12,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд будут выделены из федерального бюджета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что со здания Академии Следственного комитета в пятницу днем на голову рабочему рухнул кусок фасада. Мужчину экстренно госпитализировали.