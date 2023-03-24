Во время ремонтных работ на набережной Мойки рабочему на голову рухнул кирпич

Со здания Академии Следственного комитета в пятницу днем на голову рабочему рухнул кусок фасада. Мужчину экстренно госпитализировали.

Академия Следственного комитета расположена на набережной реки Мойки, 96. Около 12 часов дня 24 марта один из рабочих в ходе ремонтных работ пострадал от падения ему на голову кирпича. Об этом сообщает AllNW.

По предварительным данным, пострадавший находится на больничной койке в крайне тяжелом состоянии. Медики занимаются обследованием травм.

В настоящий момент все детали и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.