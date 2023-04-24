Смольный второй раз за полгода пытается поменять схему содержания дорог

Петербургские автолюбители продолжают сталкиваться с ямами и трещинами на городских магистралях. В Смольном тем временем второй раз за полгода берутся за изменение схемы обслуживания дорог.

Данная инициатива может обернуться очередными проволочками и бюрократией. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) внес предложение о возможности содержания и обслуживания дорог и мостов с момента ввода их во временную эксплуатацию. Передать «заботы» о дорогах ведомство хочет подведомственным организациям Комитета по благоустройству и «Мостотресту» в отношении мостов.

В «Деловом Петербурге» отметили, что новая система не лишена несовершенств. С новой схемой процессы могут растянуться на несколько лет, пока дороги так и остаются в ямах. Тем временем как автолюбители, так и автоблогеры отзываются о езде по Северной столице не лучшим образом.

«В Санкт-Петербурге теперь дорог не существует вообще. Я такого за всю историю существования Санкт-Петербурга, клянусь, не видел», — рассказал журналистам автоблогер Давидыч (Эрик Китуашвили).

С приходом весны ситуация с дорожным покрытием ухудшилась. Только на портале «Наш Санкт-Петербург» на дороги пожаловались 400 раз, но в Смольном не спешат браться за дело.

В некоторых районах жители собирают деньги на ремонт сами, пока команда губернатора Александра Беглова бездействует.