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Lamborghini уехала в ломбард: петербуржец продал чужой спорткар в ломбард вместо ремонта

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© Фото: pxhere

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В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина отдал на хранение дорогой спорткар знакомому и через год узнал, что его авто было продано в ломбарде.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 марта, в среду, в полицию обратился петербуржец, 1982 года рождения, который сообщил, что в 2014 году от передал свой спорт кар марки Lamborghini, белого цвета, 1994 года выпуска, малознакомому на хранение и ремонт.

Спустя время, в 2015 году, заявитель узнал, что его машина была продана, да еще к тому же в ломбард. Сумма ущерба составила 8 735 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга были задержаны двое мужчин, которых подозревают в угоне автомобиля марки Мitsubishi Оutlander в Шушарах. Похищенную иномарку злоумышленники хранили в гараже в поселке Володарский.

 

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