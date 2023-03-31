В Петербурге пенсионер не может вернуть дорогостоящую картину Лагорио, которую отдавал на хранение во время переезда

В Приморском районе Петербурга пенсионер при переезде передал редкую и дорогую картину на хранение знакомой. Позже, когда мужчина решил вернуть предмет живописи обратно выяснилось, что женщина умерла, а картина пропала.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 30 марта в пол восьмого вечера в полицию обратился пенсионер, 1955 года рождения, который рассказал, что в 2016 году, в связи с переездом и ремонтом, он передал на хранение своей знакомой, проживающей на Ланском шоссе, картину автора Лагорио, размером 120 на 70 сантиметров.

В мае прошлого 2022, года заявитель узнал, что его знакомая, в квартире которой хранился холст, скончалась. Решив вернуть себе картину, выяснилось, что она пропала. Сын умершей, помогавший перевозить картину семь лет назад, сообщил пенсионеру, что не знает о ее месте нахождении.

Стоимость картины оценивается в 20 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец отдал на хранение спорткар Lamborghini малознакомому, который продал машину в ломбард.