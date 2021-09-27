На строительство Витебской развязки Петербург получит около 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге планируют построить Витебскую развязку, которая станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). На ее строительство будет выделено около 3 миллиардов рублей.

Новый участок дороги будет соединять ШМСД с западным скоростным диаметром (ЗСД), а также обеспечит транспортную связь Московского и Фрунзенского районов Петербурга.

Сообщается, что Северная столица на строительство новой магистрали получит 2 млрд 999 млн 991 тыс. 900 рублей.

Кроме того, губернатор города на Неве Александр Беглов заявил, что создание новой развязки является одним из важнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры города.