Беглов дал старт строительству Витебской развязки

В Санкт-Петербурге строят будущую Витебскую развязку. Она является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). В основании развязки уже забили первую сваю. На церемонии начала строительства, которая прошла 24 марта, побывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он, а также президент ВТБ Андрей Костин и помощник президента России Игорь Левитин дали старт строительству будущей развязки.

"Для нашего города сегодня исторический день, мы приступаем к строительству ШМСД. Уверен, что достроим его в срок. Проект поддержан президентом РФ", — заявил глава города.

Российско-турецкая компания ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» выступил.а генеральным подрядчиком строящейся развязки дороги. Компания принадлежит ООО «Проектное управление строительными контрактами».