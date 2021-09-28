Петербург получит 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов подписал постановление городского правительства об одобрении проекта соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта. Северная столица получит около 3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Витебской развязки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Таким образом, полученные средства будут направлены на реализацию проекта подключения ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

«Создание Витебской развязки — один из важнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Его поддержал президент России. Соответствующие поручения даны правительству Российской Федерации», — заявил глава города.

Строительство Витебской развязки станет первым этапом ШМСД. Новая трасса позволит обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами, а также снизить нагрузку на улично-дорожную сеть за счет перераспределения транспортных потоков, идущие через центр города.