В Петербурге началось строительство первого этапа ШМСД

В Петербурге началось строительство Широтной магистрали скоростного движения. Первым этапом ее возведения станет строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом. Об этом сообщает

«Ровно 12 лет назад мы запускали ЗСД, как видите, все получилось. Также мы начинали строительство дороги Москва - Санкт-Петербург, КАД и дорогу на "Пулково". Теперь новый этап в жизни города - строительство ШМСД. Это важная магистраль», - отмечает Игорь Левитин, помощник президента России.

Согласно плану, общая протяженность магистрали составит не менее 27 километров. Губернатор Петербурга, Александр Беглов, отметил, что начало строительства крайне важное событие для города.