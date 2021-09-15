Новую трассу КАД-2 вокруг Петербурга сделают платной

Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что новую объездную трассу КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга достроят до 2024 года. Он также отметил, то проезд по дороге будет платным.

По словам руководителя компании, разработанный проект будет показан в ближайшее время правительству Петербурга. Также Петушенко заявил, что несмотря на то, что КАД-2 имеет рабочее название, он не станет второй кольцевой автомобильной дорогой, а будет представлять из себя хордовую.

«Есть "Маркизова лужа" — Финский залив. Если проводить выше, то это более 40 километров нужно провести залива, и не все территории активно развиваются», — сообщил глава «Автодора».

На данный момент сумма средств, которую собираются потратить на реализацию этого проекта, пока неизвестна. Однако предполагается, что деньги хотят выделить из Фонда национального благосостояния, но после их придется вернуть обратно. В связи с этим трасса и может стать платной.