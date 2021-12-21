Петербургская КАД-2 может обойтись городу в 170 млрд рублей

Строительство второй кольцевой автодороги в Петербурге может обойтись городу в 170 миллиардов рублей. Об этом 21 декабря сообщает глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Имеются три варианта трассировки, из которых будет выбран один.

«Стоимость одного из проектов нового дальнего обхода Санкт-Петербурга (так называемого КАД-2), согласованного с Минобороны РФ, составит около 170 миллиардов рублей», — рассказал журналистам Петушенко.