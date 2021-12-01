На Московском шоссе в Петербурге развернули пункты обогрева для водителей

В Петербурге на Московском шоссе сотрудники МЧС организовали пункты обогрева для застрявших в пробке водителей. Об этом 1 декабря сообщает «КП Петербург».

МЧС установило два пункта обогрева на Московском шоссе после сообщений о стоящих в многочасовой пробке автомобилистах. Затор образовался из-за плохой уборки снега. Петербуржцы вынуждены мерзнуть в машинах, а пассажиры общественного транспорта идти по трассе пешком. Администрация Пушкинского района предприняла активные действия лишь на вторые сутки.

«АО «Автодор» проводит работы по обслуживанию Московского шоссе с одновременным подметанием и обработкой противогололедными материалами. Снегоуборочная техник работает в обоих направлениях на участке от КАД до СПАД», — отчитались чиновники.

Пробка на шоссе растянулась на 16 километров еще накануне и стала по-настоящему рекордной. В настоящий момент ее протяженность сократилась до 5 км.