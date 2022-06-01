Маршрут КАД-2 в обход Петербурга определят через год

Маршрут второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга планируется определить в начале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя правления государственной компании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Прежде чем выбрать новый вариант, эксперты составят технико-экономическое обоснование строительства будущей трассы. В 2025 году её планируют начать проектировать, а два года спустя перейти к активной фазе строительства. Уточняется, что средства на строительство обхода вокруг Петербурга на ближайшую пятилетку уже заложены.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новая кольцевая дорога начнется от трассы «Скандинавия», а заканчиваться трассой А-180 «Нарва» недалеко от посёлка Кипень. Трасса пройдет в обход Всеволожская и Колпинского района.