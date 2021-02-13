Строительство второго дорожного кольца вокруг Петербурга планируется в Ленобласти

Через 15 лет в Ленинградской области будет построена вторая кольцевая автомобильная дорога, которая будет огибать Санкт-Петербург. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Новая магистраль будет брать начало от трассы А-181 "Скандинавия" у Рощино, она будет обходить Всеволожск и Колпинский район. Также планируется, что магистраль пройдёт над Гатчиной и закончится у трассы А-180 "Нарва" недалеко от посёлка Кипень.

Строительные работы будут производить в несколько этапов. Планируется строительство около тысячи километров дороги, около 150 путепроводов, также 41 развязку, два тоннеля, три транспортно-пересадочных узла. Более того ожидается увеличение километража линий петербургского метро до Ленинградской области, а также новый речной вокзал и причалы.