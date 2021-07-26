Путин на встрече с Бегловым и Дрозденко обсудил вопросы транспортной инфраструктуры

В понедельник, 26 июля, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. На заседании обсуждались вопросы по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы и Ленинградской области.

Во время разговора Путин предложил главам регионов создать вокруг Петербурга «Северо-Западный аналог ЦКАД».

«Нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — отметил президент.

Также Владимир Путин добавил, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано.